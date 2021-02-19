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Луческу пояснив, чому футболісти Динамо не перемогли у матчі Ліги Європи
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Футболісти київського "Динамо" зіграли внічию з бельгійським "Брюгге" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Причину такого результату прокоментував головний тренер киян.
Після зустрічі на НСК "Олімпійський" головний тренер киян Мірча Луческу під час бліцінтерв'ю заявив, що виграти його підопічним завадила прикра помилка в обороні.
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"У цій грі наша головна задача була не пропустити. На жаль, команда отримала гол після явної помилки в обороні під час подачі кутового. Це сталося в той момент, коли Динамо показувало хороший футбол, ми вигравали 1:0, мали всі шанси піти в атаку і забити ще один м'яч", – розповів Луческу.
За його словами, команда "Брюгге" була на ходу і провела багато переможних матчів у чемпіонаті. "Сьогодні на полі була рівна гра. Нам не вистачало куражу і офіційних ігор... Через тиждень відбудеться другий матч. Ми вже добре знаємо, з ким граємо. Тому маємо якомога краще підготуватися і виступити гідно на виїзді", – сказав наставник динамівців.
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