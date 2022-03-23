Louis Vuitton представили аксесуари з символами "V" та "Z"

Louis Vuitton представили прекраси з символами "V" та "Z" / instagram

Модний будинок Louis Vuitton випустив нову колекцію прикрас LVVolt. На браслетах, сережках і обручках помітні дві літери V і L, що утворюють символ Z. Мережу обурили такі аксесуари, оскільки саме такі позначення використовує армія Росії, яка напала на Україну.

З моменту повномасштабного окупаційних військ Росії в Україну літеру Z справедливо вважаються сучасною свастикою, що асоціюється з фашизмом. Такі позначки нанесені на ворожу техніку, що цинічно обстрілює мирні квартали українських міст.

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Обличчям неоднозначної рекламної кампанії стали голлівудська актриса шведського походження Алісія Вікандер, американський репер Кід Каді та китайська актриса Джина Цзінь. Їхні знімки в прикрасах опублікували в Instagram модного будинку. Як пояснює сама компанія, дизайнери виробів використовували "культові ініціали Louis Vuitton, що пульсують енергією".

Колекція витончених ювелірних виробів LVVolt з чітким дизайном, що надає силу та сучасність, віддає шану могутнім ініціалам Louis Vuitton, – повідомили представники бренду.

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