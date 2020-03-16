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Карантин Коронавірус

Louis Vuitton і Dior почали випускати антисептики

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Louis Vuitton і Dior почали випускати антисептики - фото 1

Корпорація LVMH, що виробляє парфуми для Louis Vuitton і Dior, почала випускати антисептичні гелі. Виробництво буде функціонувати так довго, як буде потрібно, а перші поставки можуть початися вже 16 березня.

Потужності корпорації спеціалізуються на виробництві предметів розкоші іменитих брендів. Президент компанії Бернар Арно прийняв рішення допомогти лікарням під час поширення нового штаму коронавірусу.

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Так, на трьох фабриках у Франції лінії для випуску парфумерії та косметики Christian Dior, Guerlain і Givenchy переобладнують для виробництва антисептика.

Санітайзери будуть безкоштовно передані державі. Близько 12 тонн антисептика поставлять у 40 лікарень Парижа.

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Джерело: bbc
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