Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок

Компанія Lotus представила нову версію спорткара Evora GT410, але вже без приставки Sport. За задумом керівництва марки, цей автомобіль повинен стати машиною "на кожен день", яка до того ж буде дешевшою за спортивну модифікацію на 3 тисячі фунтів.

Автомобіль вийшов комфортнішим у порівнянні з версією Sport. Він оснащений спортивними сидіннями Sparco і клімат-контролем, також встановлена ​​камера заднього виду для підвищення безпеки під час паркування і маневрів на низькій швидкості.

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Інженери допрацювали шумоізоляцію, щоб знизити дорожні шуми в салоні. Уже у базовій комплектації Evora GT410 комплектується мультимедійною системою преміум-класу з вбудованою навігацією та підтримкою Apple CarPlay.

Дверні карти також допрацювали, оснастили їх додатковими відсіками для зберігання та вбудованими підлокітниками. В задніх дверей з'явилася велика скляна секція, яка покликана поліпшити видимість.

При цьому силову установку вирішили залишити без змін – в моторному відсіку, як і у версії Sport, встановлений 3,5-літровий наддувний двигун V6 віддачею 410 кінських сил.

Вартість автомобіля на ринку Великобританії стартує з позначки у 82 900 фунтів стерлінгів – на 3 тисячі дешевше за спортивну модифікацію.

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