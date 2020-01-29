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Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок

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Lotus Evora GT410 втратила приставку Sport - фото 1
Lotus Evora GT410 втратила приставку Sport

Компанія Lotus представила нову версію спорткара Evora GT410, але вже без приставки Sport. За задумом керівництва марки, цей автомобіль повинен стати машиною "на кожен день", яка до того ж буде дешевшою за спортивну модифікацію на 3 тисячі фунтів.

Автомобіль вийшов комфортнішим у порівнянні з версією Sport. Він оснащений спортивними сидіннями Sparco і клімат-контролем, також встановлена ​​камера заднього виду для підвищення безпеки під час паркування і маневрів на низькій швидкості.

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Інженери допрацювали шумоізоляцію, щоб знизити дорожні шуми в салоні. Уже у базовій комплектації Evora GT410 комплектується мультимедійною системою преміум-класу з вбудованою навігацією та підтримкою Apple CarPlay.

Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок - фото 382897
Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок - фото 382898

Дверні карти також допрацювали, оснастили їх додатковими відсіками для зберігання та вбудованими підлокітниками. В задніх дверей з'явилася велика скляна секція, яка покликана поліпшити видимість.

Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок - фото 382899
Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок - фото 382896

При цьому силову установку вирішили залишити без змін – в моторному відсіку, як і у версії Sport, встановлений 3,5-літровий наддувний двигун V6 віддачею 410 кінських сил.

Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок - фото 382895
Lotus випустить спорткар для щоденних поїздок - фото 382894

Вартість автомобіля на ринку Великобританії стартує з позначки у 82 900 фунтів стерлінгів – на 3 тисячі дешевше за спортивну модифікацію.

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Джерело: Motor
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