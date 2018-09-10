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Лондонський Тиждень моди вперше пройде без хутра

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На тижні моди відмовилися від хутра - фото 1
На тижні моди відмовилися від хутра

Усі 80 дизайнерів, які збираються представити в Лондоні колекції з 14 по 18 вересня, відмовилися використовувати натуральне хутро.

Вперше подіум Лондонського Тижня моди обійдеться без хутряного одягу. Британська рада моди заявила, що жоден з 80 дизайнерів не використовуватиме у своїх колекціях натуральне хутро.

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"Результати нашого огляду – йдеться в заяві Британської ради моди, – відображають культурні зміни, засновані на усвідомленому виборі дизайнерських компаній, міжнародних брендів і споживачів, а також позиції мультибрендових магазинів, які відмовляються від продажу хутра".

На подіумах більше не буде моделей у хутрі - фото 275244
На подіумах більше не буде моделей у хутрі

Торік захисники тварин намагалися зірвати шоу грецького модельєра Мері Катранзу на Лондонському тижні моди. Після неприємного інциденту дизайнер змушена була виступити із заявою, що не використала в колекції натуральне хутро, а тільки його штучні аналоги.

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Джерело: independent
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