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Лондонський Тиждень моди вперше пройде без хутра
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Усі 80 дизайнерів, які збираються представити в Лондоні колекції з 14 по 18 вересня, відмовилися використовувати натуральне хутро.
Вперше подіум Лондонського Тижня моди обійдеться без хутряного одягу. Британська рада моди заявила, що жоден з 80 дизайнерів не використовуватиме у своїх колекціях натуральне хутро.
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"Результати нашого огляду – йдеться в заяві Британської ради моди, – відображають культурні зміни, засновані на усвідомленому виборі дизайнерських компаній, міжнародних брендів і споживачів, а також позиції мультибрендових магазинів, які відмовляються від продажу хутра".
Торік захисники тварин намагалися зірвати шоу грецького модельєра Мері Катранзу на Лондонському тижні моди. Після неприємного інциденту дизайнер змушена була виступити із заявою, що не використала в колекції натуральне хутро, а тільки його штучні аналоги.
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