Лондонський аеропорт "Хітроу" перестав бути найбільшим у Європі: з'явився новий лідер

Пасажиропотік у лондонському аеропорту "Хітроу" впав майже у чотири рази – 18,97 мільйона ​​пасажирів. В результаті вперше в історії аеропорт позбувся статусу найбільшого в Європі.

Так, перше місце тепер займає паризький "Шарль де Голль" з 19,27 мільйона ​​пасажирів. Для порівняння: у 2019 році Хітроу обслужив 80,88 мільйона мандрівників.

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Третю позицію зайняв амстердамський "Схіпхол" (17,6 млн пасажирів), слідом за ним – аеропорт Франкфурта (16,16 млн).

У зв'язку з падінням пасажиропотоку через пандемію коронавірусу збитки "Хітроу" за три квартали 2020 року становили 1,5 млрд фунтів.

Аеропорт Шарль де Голль у Парижі

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