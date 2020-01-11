Ломаченко виправдався за скандальне відео не менш скандальним віршем

Український чемпіон в легкій вазі Василь Ломаченко після скандального відео із російським спецназом звернувся до шанувальників у віршованій формі. Дивіться нове відео боксера, яке викликає не менше запитань.

Під час різдвяних свят Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram відео на релігійну тематику. У ролику із російським спецназом закадровий голос розповідав про силу православного духу, який бореться із ворогами.

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Відео, яке завершувалось словами "Дякуємо за допомогу ввічливим людям" (які, нагадаємо, захопили Крим), спричинило шквал обурення в мережі. Однак Ломаченко замість того, аби визнати свою помилку та попросити вибачення в українців, опублікував нове відео.

У свіжому зверненні боксер не відцурався від попереднього поста, а навпаки – підтвердив свою позицію, пожалівся на цькування та згадав "братовбивчу" війну. На додачу, він подякував тим, "кто все ж увидел суть, она была совсем не в триколоре".

Текст скандального вірша Ломаченка:

Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один

Так как и тут в горячке что-то накопают.

Попереднє скандальне відео Василя Ломаченка:

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