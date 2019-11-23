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Ломаченко анонсував повернення у ринг: перше фото

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Василь Ломаченко - фото 1
Василь Ломаченко / instagram

Василь Ломаченко відновив тренування. В Instagram з'явилося нове фото з тренувань українського боксера.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відновив тренування. На своїй сторінці в Instagram Ломаченко повідомив, що скоро повернеться в ринг.

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"Повернуся найближчим часом", – підписав фотографію Ломаченко. Нагадаємо, Василь Ломаченко втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу Р4Р. Оновлений рейтинг очолив мексиканець Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), який після перемоги над росіянином Сергієм Ковальовим (34-3-1, 29 КО) став чемпіоном у чотирьох вагових категоріях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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