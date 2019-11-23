Ломаченко анонсував повернення у ринг: перше фото

Василь Ломаченко відновив тренування. В Instagram з'явилося нове фото з тренувань українського боксера.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відновив тренування. На своїй сторінці в Instagram Ломаченко повідомив, що скоро повернеться в ринг.

І ще: Як Тайсон Ф'юрі переміг Брона Строумена у своєму першому реслінгу: відео

"Повернуся найближчим часом", – підписав фотографію Ломаченко. Нагадаємо, Василь Ломаченко втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу Р4Р. Оновлений рейтинг очолив мексиканець Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), який після перемоги над росіянином Сергієм Ковальовим (34-3-1, 29 КО) став чемпіоном у чотирьох вагових категоріях.

Читайте також: Як тренується Усик: український боксер показав нове відео