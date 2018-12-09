Ломаченко – Педраса: дивитися відео бою 8 грудня 2018

Наш Василь Ломаченко переміг пуерториканця Хоче Педрасу та об'єднав два титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO. Дивіться повне відео бою Ломаченко – Педраса та насолоджуйтеся ефектними діями українця!

Бокс Ломаченко – Педраса відбувся на легендарній Madison Square Garden Theater в ніч з 8 на 9 грудня 2018. Боксери провели на рингу всі 12 раундів. При цьому Василь двічі відправив суперника у нокдаун, але пуерториканець зумів підвестися і завершити бій. У результаті судді одноголосно віддали впевнену перемогу українцю: 119-107, 117-109, 117-109.

Ломаченко vs Педраса – дивитися онлайн відео бою з 30 хвилини:

Пишамося перемогою Ломи та згадуємо найкращі моменти поєдинку!

Відзначимо, що у результаті Василь Ломаченко отримав 12 перемогу на профі-рингу та став володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та титулу від журналу The Ring, а от Педраса залишився ні з чим.

Як це було: Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав пояси