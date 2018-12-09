Ломаченко – Педраса: онлайн трансляція бою 8 грудня

На ринзі Madison Square Garden Theater стартував бій Ломаченко – Педраса, у якому наш боксер боротиметься за два чемпіонські пояси у легкій вазі. До вашої уваги пряма онлайн-трансляція боксу!

На кону бою Ломаченко vs Педраса – об'єднання чемпіонських поясів за версіями WBA i WBO у легкій вазі (до 61,2 кг). Для українця Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) поєдинок 8 грудня є другим в цьому дивізіоні. При цьому свій титул чемпіона WBА наш боксер захищав уже чотири рази, а от для Хосе Педраси (25-1, 12 КО) з Пуерто-Рико це перший захист чемпіонського пояса WBO.

Дивіться разом з нами бій і вболівайте за ЛОМУ!

Пряма трансляція бою Ломаченко vs Педраса – дивитися онлайн бокс 8 грудня:

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