Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Ломаченко – Педраса: онлайн трансляція бою 8 грудня

  • 159
Пряма трансляція бою ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА - фото 1
Пряма трансляція бою ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА

На ринзі Madison Square Garden Theater стартував бій Ломаченко – Педраса, у якому наш боксер боротиметься за два чемпіонські пояси у легкій вазі. До вашої уваги пряма онлайн-трансляція боксу!

На кону бою Ломаченко vs Педраса – об'єднання чемпіонських поясів за версіями WBA i WBO у легкій вазі (до 61,2 кг). Для українця Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) поєдинок 8 грудня є другим в цьому дивізіоні. При цьому свій титул чемпіона WBА наш боксер захищав уже чотири рази, а от для Хосе Педраси (25-1, 12 КО) з Пуерто-Рико це перший захист чемпіонського пояса WBO.

Дивіться разом з нами бій і вболівайте за ЛОМУ!

Пряма трансляція бою Ломаченко vs Педраса дивитися онлайн бокс 8 грудня:

Читайте також: Стали відомі гонорари боксерів у бою Ломаченко – Педраса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 716
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3237
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1373
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Ломаченко – Педраса Василь Ломаченко