Ломаченко щиро розповів про ставлення до України

Боксер Василь Ломаченко поділився своїми думками про Україну, викликавши захват шанувальників.

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко дав інтерв'ю каналу BoxNation, у якому вкотре наголосив, що любить свою Батьківщину.

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Я пишаюсь тим, що народився в Україні. Я щасливий, коли після поєдинку підіймаю український прапор та показую всім – я українець. Я з України і горджуся цим. Це земля моїх батьків, вони дали мені життя і шанс стати великим спортсменом. Ця земля виростила мене, – відзначив Василь.

Також він відзначив, що найкраще у його кар'єрі все ще попереду, але це залежить від найсильніших боксерів, які стануть його опонентами. У коментарях під роликом користувачі відзначили, що Ломаченко вже краще володіє англійською, аніж раніше, а також є справжньою українською легендою.

Дивіться повне інтерв'ю Ломаченка для BoxNation:

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