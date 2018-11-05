Ломаченко розповів, чому він не дивиться бої суперників

Український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 8 грудня проти Хосе Педраси.

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко зізнався, що йому не обов'язково дивитися бій свого наступного суперника Хосе Педраси, тому що це робить його батько.

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"Я не пам'ятаю Педрасу на Олімпіаді-2008, але пам'ятаю, що в півфіналі чемпіонату світу в 2009 році в Мілані він боксував з Альбертом Салімовим. З хлопцем, який переміг мене у 2007 році. Батько показав мені бій Педраса – Салімов і я вважаю, що судді були неправі, росіянин виграв той поєдинок..."

Ломаченко розповів, чому він не дивиться бої суперників

"Я бачив один його бій в аматорах, але не дивився поєдинки проти Джервонти Девіса або Рея Бельтрана. Бачив тільки короткі відео з моментами по кілька секунд. Але, насправді, мені не потрібно дивитися бої суперника, це робить мій батько. Він вивчає стиль, а потім, виходячи з цього, підбирає мені спаринг-партнерів, пояснює мені, що потрібно робити на тренуваннях. Я казав, що мій батько гравець, а я його гра: XBOX або SonyPlaystation", – передає слова Ломаченко ESPN.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Педраса пройде 8 грудня на Madison Square Garden в Нью-Йорку.

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