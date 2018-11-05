Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Ломаченко розповів, чому він не дивиться бої суперників

  • 66
Ломаченко розповів про майбутній бій із Педрасою - фото 1
Ломаченко розповів про майбутній бій із Педрасою / instagram

Український боксер Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 8 грудня проти Хосе Педраси.

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко зізнався, що йому не обов'язково дивитися бій свого наступного суперника Хосе Педраси, тому що це робить його батько.

І ще: Ломаченко показав оригінальне тренування на воді

"Я не пам'ятаю Педрасу на Олімпіаді-2008, але пам'ятаю, що в півфіналі чемпіонату світу в 2009 році в Мілані він боксував з Альбертом Салімовим. З хлопцем, який переміг мене у 2007 році. Батько показав мені бій Педраса – Салімов і я вважаю, що судді були неправі, росіянин виграв той поєдинок..."

Ломаченко розповів, чому він не дивиться бої суперників - фото 286865
Ломаченко розповів, чому він не дивиться бої суперників

"Я бачив один його бій в аматорах, але не дивився поєдинки проти Джервонти Девіса або Рея Бельтрана. Бачив тільки короткі відео з моментами по кілька секунд. Але, насправді, мені не потрібно дивитися бої суперника, це робить мій батько. Він вивчає стиль, а потім, виходячи з цього, підбирає мені спаринг-партнерів, пояснює мені, що потрібно робити на тренуваннях. Я казав, що мій батько гравець, а я його гра: XBOX або SonyPlaystation", – передає слова Ломаченко ESPN.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Педраса пройде 8 грудня на Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Читайте також: Володимир Кличко хоче побити 25-річний рекорд

Джерело: xsport.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811963
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт