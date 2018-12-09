Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса

Бій Ломаченко – Педраса завершився впевненою перемогою українця за очкками. Наш боксер об'єднав два чемпіонські пояси, але так і не відправив суперника у нокаут. У чому ж причина? До вашої уваги детальний аналіз поєдинку!

Він зробив те, що й мав зробити. У ніч з 8 на 9 грудня український боєць Василь Ломаченко впевнено побив у бою за об’єднання титулів у легкій вазі пуерториканця Хосе Педрасу і до свого титулу WBA додав чемпіонський пояс WBO, який раніше належав суперникові.

Тут більше: Ломаченко – Педраса: дивитися відео бою 8 грудня 2018

Згідно з вердиктом усіх трьох суддів, перевага Ломаченка була величезною – 119:107, 117:109, 117:109. Сталося те, що й мало статися. Втім, прихильники Василя збентежені: вперше з листопада 2014-го і втретє у професійній кар’єрі загалом їхній улюбленець виграє не нокаутом. Перша реакція на події в рингу Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку – українець суперника недооцінив. Але чи так то насправді?

The pound-for-pound king remains on top!



Vasiliy Lomachenko beats Jose Pedraza to win the WBA/WBO Lightweight Championship. pic.twitter.com/2MjPA6X07v — ESPN (@espn) 9 грудня 2018 р.

Сумнівно. Хосе Педраса статус андердоґа, звісно, виправдав сповна, але він був не настільки безнадійним, як про це говорили до бою. Принаймні коефіцієнт 1,03 на перемогу українця був явно занижений. Пуерториканський боєць із прізвиськом "Снайпер" продемонстрував чудову маневренність, вміння захищатися й діяти швидко. Ці риси дозволили Хосе сенсаційно перемогти влітку екс-чемпіона версії WBO Реймундо Бельтрана. Тепер Педраса мав гідний вигляд у двобої з Ломаченком.

Напередодні 29-річний Педраса зауважив, що найстрашніше, що є в Ломаченка – удар по печінці. Хід бою продемонстрував, що свої захисні дії Хосе побудував саме відштовхуючись від цієї тези. Довші руки дозволяли "Снайперу" тримати суперника на дистанції. Як наслідок, вперше серйозно прикластися по корпусу Ломаченкові вдалося в 11-му раунді, коли Педраса переніс шквал ударів і продемонстрував дива стійкості. До й після того печінку Хосе беріг надійніше, ніж зіницю ока.

Зі старту поєдинку Ломаченко подій не форсував. Перших два-три раунди він витратив на розвідку. А вкладатися в удари почав лише в шостій трихвилинці. Перевага українця була дуже помітною ще й тому, що суперник майже весь бій провів за обережною схемою "джеб – відхід назад". Хоча виглядало, що потенціал Педраси дозволяв йому вести поєдинок трохи сміливіше.

З іншого боку, навіть обравши оборонну стратегію, Хосе по кілька серйозних ударів у щелепу зліва отримував майже щораунду. Менш стійкий боєць такого побиття міг би не витримати. Педраса встояв і фрагментами спромагався навіть перехоплювати ініціативу. Втім, не виключено, що це Василь знижував темп після дуже інтенсивних відрізків.

Lomachenko landed *42 power punches* in Round 11 pic.twitter.com/SMw1bFsBlr — ESPN (@espn) 9 грудня 2018 р.

Справжня різниця в класі стала помітною в 11-му раунді, коли Ломаченко спрямував по суперникові такий шквал ударів, що той, здавалося, повинен з секунди на секунду впасти і не піднятися. Натомість Педраса двічі схилявся на коліно, ретельно вичікував рахунку “10”, щоб максимально розтягнути паузу і підіймався. Звичайно, якби не гонг, Хосе б не врятувався.

Однак 30-ти секунд паузи пуерториканцю було достатньо, щоб відновити сили бодай для того, щоб у заключному раунді банально тікати. Саме так то й виглядало. Хосе розумів, що за очками він програє безнадійно, що врятувати його може тільки нокаут, але поставив собі за мету банально пройти весь шлях. Ломаченко шукав нокаут, був дуже агресивним, втім, дістати вищого суперника по-справжньому в заключному раунді так і не зміг.

Зрозуміло, що така стійкість буде для Педраси авансом на майбутнє. Після мексиканця Орландо Салідо, якому взагалі вдалося Ломаченка на зорі професійної кар’єри перемогти, й таїландця Сурії Татакуна, який витримав у двобої з Василем усі 12 раундів у 2014-му, Хосе став лише третім бійцем, котрий зміг пройти з найкращим бійцем сучасності у світі весь шлях.

What a blow!



Watch Lomachenko and Pedraza put their titles on the line on ESPN: https://t.co/Q4ejErZ1PF pic.twitter.com/CPhqao4U9i — ESPN (@espn) 9 грудня 2018 р.

Наступний суперник Ломаченка вже, по суті, відомий. Наприкінці листопада пролунало повідомлення, що з переможцем двобою Ломаченко – Педраса зійдеться британський екс-чемпіон світу Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО). Для Василя, який ставить мету стати абсолютним чемпіоном світу, такий бій можна вважати перспективним виключно з комерційної точки зору. Він відкриє для себе британський ринг і зробить, немов той Педраса сьогоднішньою поразкою за очками, інвестицію в майбутнє. Проте головною метою Ломаченка наразі є зустріч із чемпіоном WBC/IBF Майкі Ґарсією зі США.

Досі суперники лише те й робили, що звинувачували одне одного в небажанні організовувати бій. Поки українець готувався до бою з Педрасою, Ґарсія вирішив спробувати себе у півсередній вазі й домовився на 16 березня про бій з чемпіоном IBF Ерролом Спенсом-молодшим. Чи повернеться Майкі в нижчу категорію в разі перемоги – велике питання.

Іван Вербицький, спеціально для Радіо “Максимум”

Як це було: Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав пояси