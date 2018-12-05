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Вийшов документальний фільм про Ломаченка

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Дивіться онлайн документальний фільм про Василя Ломаченка - фото 1
Дивіться онлайн документальний фільм про Василя Ломаченка / instagram

Про чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Василя Ломаченка, який проведе свій наступний бій 8 грудня, зняли документальний фільм.

Фільм, про українського боксера Василя Ломаченка, що отримав назву "Перший", опубліковано на каналі Ломаченка в Youtube, LOMA Official TV.

І ще: Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою

У фільмі йдеться про минулий бій українця проти Хорхе Лінареса, про травму Ломаченка та відновлення, а також про підготовку до майбутнього поєдинку проти Хосе Педраси.

"Я готовий битися з чудовим суперником, яким є Хосе Педраса. Моєю метою завжди було об'єднання титулів, і Педраса стоїть на моєму шляху до цієї мети. Педраса це такий спортсмен, який сушить бій. Девіс з ним розібрався без проблем, тому я сумніваюся, що він мені якісь великі труднощі складе. Але, в будь-якому випадку, я буду готуватися до нього як до чемпіонського бою", – розповів Ломаченко в інтерв'ю LOMA Official TV.

Документальний фільм про Василя Ломаченка – дивитися онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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