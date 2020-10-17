ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС дивитись онлайн: трансляція бою 18 жовтня 2020

Бій Ломаченко – Лопес відбудеться у ніч з 17 на 18 жовтня у Лас-Вегасі. Наш легендарний чемпіон Василь "Лома" Ломаченко вийде на ринг проти американця Теофімо Лопеса. Розповідаємо, коли і де дивитися супербокс та на якому каналі буде онлайн-трансляція!

Бій Ломаченко –​ Лопес мав відбутися ще 20 травня 2020 року, але через коронавірус його перенесли, а пізніше оголошення поєдинку затягувалося через складнощі в фінансових питаннях на бій. З чуток, за поєдинок українець отримає 3,25 мільйона доларів, а Лопес 1,5 мільйона доларів. Зазначимо, бій стане об'єднавчим поєдинком за звання абсолютного чемпіона з боксу.

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Дивіться разом з нами поєдинок і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Ломаченко – Лопес

Місце бою: арена MGM Grand (Лас-Вегас, США)

арена MGM Grand (Лас-Вегас, США) Дата бою : 18.10.2020

18.10.2020 Коли дивитись онлайн: бокс стартує близько 6:00 у неділю, 18 жовтня

бокс стартує близько 6:00 у неділю, 18 жовтня Де буде онлайн-трансляція бою: у прямому ефірі поєдинок можна буде подивитися на сервісі MEGOGO (доступ за передплатою. Для перегляду підходять два тарифи: оптимальний (97 гривень), максимальний (197 гривень).

Дивитись онлайн бій Ломаченко vs Лопес за пробною підпискою (ціна: 1 гривня)

*Якщо ви не плануєте купувати один з пакетів підписки надалі, підписку доведеться потім зупинити.

Переможець стане володарем відразу 5 поясів (WBA, WBC, WBO, IBF, плюс пояс журналу Ring). Василь Ломаченко наразі володіє трьома з них і в разі успіху сьогодні вночі може отримати титул "Незаперечного", тобто абсолютний чемпіон світу, чого раніше досяг в іншій вазі Олександр Усик. На зважуванні обидва спортсмени вклалися в ліміт, показавши 61,2 кг.

Теофімо Лопес – учасник літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Найперспективніший боксер року за версією журналу The Ring (2018). Провів 15 боїв і всі виграв, 12 нокаутом. Попри такі хороші показники Тео, коефіцієнти на Ломаченка – як на явного фаворита: 1.22 проти 4.60.

До вашої уваги файткард вечора боксу 17 жовтня в Лас-Вегасі:

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