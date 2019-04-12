На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
- 23
Уже за лічені години відбудеться бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла, у якому наш боксер захищатиме свої титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO у легкій вазі. До вашої уваги анонс, прогноз і ставки букмекерів на бокс!
Титульний бій Ломаченко vs Кролла пройде в ніч з 12 на 13 квітня на знаменитій арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США). На кону поєдинку – чемпіонські пояси WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), що належать Василю.
Це цікаво: Де і коли дивитися онлайн бій Ломаченка 12 квітня 2019
Анонс бою Ломаченко – Кролла
На рахунку 31-річного Василя Ломаченка – 13 боїв на професійному рингу, з яких тільки один завершився поразкою українця. У рейтингах The Ring, TBRB, BWAA і ESPN наш Хай-Тек очолює списки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Свій крайній бій Лома провів 8 грудня 2018, коли в протистоянні з пуерториканцем Хосе Педрасою переміг одноголосним рішенням суддів, об'єднавши чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі. Також Василь отримав пояс суперчемпіона, який дозволить йому вимагати бій за титул WBO в будь-якій ваговій категорії та дає право на негайний реванш у разі поразки в титульному бою.
В активі 32-річного Ентоні Кролла – 43 поєдинки в профі: 34 з них завершилися перемогою, 6 – поразкою, 3 – нічиєю. Якщо не брати до уваги неактуальні поразки на старті кар'єри, то уродженець Манчестера за останні 6 років програв лише два рази. Це сталося в титульних боях проти Хорхе Лінареса, у якого Ломаченко в травні минулого року відібрав пояс чемпіона світу WBA.
Востаннє Кролла виходив у ринг 10 листопада 2018, коли здолав за очками Дауда Йордана. Ця перемога стала для британця третьою поспіль, причому в усіх трьох він проводив в рингу повні поєдинки.
Прогноз і ставки букмекерів на бокс 12 квітня
Всі букмекерські контори вважають фаворитом бою Василя Ломаченка. Коефіцієнти на його дострокову перемогу становлять лише 1,20. При ставці на перемогу Кролла можна отримати коефіцієнт 18 або й 19, але навряд чи така ризикована ставка зіграє. Експерти вважають британця найслабшим суперником Ломи. Більшість прогнозує дострокову перемогу українця в пізніх раундах.
Ставки букмекерів:
- 1xbet: 1.01 – 32.0 – 18.0
- Parimatch: 1.01 – 34.0 – 19.0
- Favorit sport: 1.01 – 36.0 – 21.0
Читайте також: Хто виграв дуель поглядів Ломаченко – Кролла
-
21:20Ліга сміху 5 сезон 7 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
21:0313 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Названо найшкідливіші харчові звички
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:54Девід Бекхем зворушив милими знімками з дочкою
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:50Холостяк 6 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
19:42Науковці розповіли, чому не варто регулярно посміхатися
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
19:20Як приготувати картоплю зі смаком курки
-
19:14Лікарі розповіли, чому не варто спати під музику
-
18:51Віртуальна прогулянка Долиною кохання в Каппадокії
-
18:44У мережі розігрують класичний Volkswagen Beetle з акумуляторами Tesla
-
18:30Гороскоп на 13 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Оля Полякова здивувала мережу епатажним образом
-
18:13Huawei знайшла спосіб підвищити плавність Android: у чому секрет?
-
17:55Спосіб сильно збільшити час роботи iPhone, про який знають не всі
-
17:44Оголена Наомі Кемпбелл знялась у метро
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
17:21Названий найкращий час для вечері
-
17:13Науковці показали робота, який уміє сортувати сміття
-
16:53Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США
-
16:42Справжній суперкар: Honda показала незвичайну газонокосарку
-
16:27Google планує істотно спростити оновлення Android
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram
-
14:15Як завантажити музику з YouTube на телефон: проста інструкція
-
12:50Ломаченко – Кролла: де і коли дивитися онлайн бій 12 квітня 2019
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
-
17:41Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився
-
16:15Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно
-
14:10Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
-
11:05Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня
- 09 квітня
-
22:15Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х
-
21:20Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019