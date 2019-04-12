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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс

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ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА - фото 1
ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

Уже за лічені години відбудеться бій Василь Ломаченко – Ентоні Кролла, у якому наш боксер захищатиме свої титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO у легкій вазі. До вашої уваги анонс, прогноз і ставки букмекерів на бокс!

Титульний бій Ломаченко vs Кролла пройде в ніч з 12 на 13 квітня на знаменитій арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США). На кону поєдинку – чемпіонські пояси WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), що належать Василю.

Це цікаво: Де і коли дивитися онлайн бій Ломаченка 12 квітня 2019

Анонс бою Ломаченко Кролла

На рахунку 31-річного Василя Ломаченка – 13 боїв на професійному рингу, з яких тільки один завершився поразкою українця. У рейтингах The Ring, TBRB, BWAA і ESPN наш Хай-Тек очолює списки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Свій крайній бій Лома провів 8 грудня 2018, коли в протистоянні з пуерториканцем Хосе Педрасою переміг одноголосним рішенням суддів, об'єднавши чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі. Також Василь отримав пояс суперчемпіона, який дозволить йому вимагати бій за титул WBO в будь-якій ваговій категорії та дає право на негайний реванш у разі поразки в титульному бою.

В активі 32-річного Ентоні Кролла – 43 поєдинки в профі: 34 з них завершилися перемогою, 6 – поразкою, 3 – нічиєю. Якщо не брати до уваги неактуальні поразки на старті кар'єри, то уродженець Манчестера за останні 6 років програв лише два рази. Це сталося в титульних боях проти Хорхе Лінареса, у якого Ломаченко в травні минулого року відібрав пояс чемпіона світу WBA.

Востаннє Кролла виходив у ринг 10 листопада 2018, коли здолав за очками Дауда Йордана. Ця перемога стала для британця третьою поспіль, причому в усіх трьох він проводив в рингу повні поєдинки.

Прогноз і ставки букмекерів на бокс 12 квітня

Всі букмекерські контори вважають фаворитом бою Василя Ломаченка. Коефіцієнти на його дострокову перемогу становлять лише 1,20. При ставці на перемогу Кролла можна отримати коефіцієнт 18 або й 19, але навряд чи така ризикована ставка зіграє. Експерти вважають британця найслабшим суперником Ломи. Більшість прогнозує дострокову перемогу українця в пізніх раундах.

Ставки букмекерів:

  • 1xbet: 1.01 – 32.0 – 18.0
  • Parimatch: 1.01 – 34.0 – 19.0
  • Favorit sport: 1.01 – 36.0 – 21.0

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