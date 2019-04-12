Ломаченко – Кролла: де і коли дивитися онлайн бій 12 квітня 2019

Бій Ломаченко – Кролла відбудеться за лічені години! Наш Василь Ломаченко захищатиме свої титули чемпіона світу WBA і WBO в поєдинку проти Ентоні Кролли. Розповідаємо, коли і де дивитися бокс та на якому каналі буде онлайн трансляція.

На кону бою Ломаченко vs Кролла – титули чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), а також титул чемпіона журналу The Ring. Для українця Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) цей поєдинок стане третім у такому дивізіоні. Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) з Великобританії має значно більший досвід на профі-рингу, однак вважається явним аутсайдером бою.

Це цікаво: Хто виграв дуель поглядів Ломаченко – Кролла

Дивіться разом з нами поєдинок і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Ломаченко – Кролла

Місце бою : "Staples Center" (Лос-Анджелес, США)

: "Staples Center" (Лос-Анджелес, США) Дата бою: 12.04.2019

12.04.2019 Час: 6 ранку 13 квітня за київським часом

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер". Крім того, бокс транслюватиме американський канал ESPN та британські Sky Sport / NowTV.

Дивитися поєдинок онлайн можна буде і на сайті Радіо МАКСИМУМ!

Попередні бої вечора:

Хільберто Рамірес (Мексика, 39-0) – Томмі Карпенсі (США, 29-6-1)

Арнольд Барбоса (США, 20-0) – Майк Альварадо (США, 40-4)

Хосе Родрігес (США, 5-0) – Рамель Снігур (США, 3-3-1)

Відзначимо, що на рахунку 31-річного Василя Ломаченка – 13 боїв на професійному рингу, і тільки в одному з них він зазнав поразки. Натомість в активі 32-річного Ентоні Кролла – 43 поєдинків в профі: 34 з них завершилися перемогою, 6 – поразкою, 3 – нічиєю.

Тим не менше, букмекери явним фаворитом бою вважають саме українського Хай-Тека, адже він подолав значно серйозніших суперників та зміг встановити одразу кілька рекордів.

Читайте також: Відомий боксер зробив гучну заяву про Ломаченка