ЛОМАЧЕНКО – КЕМПБЕЛЛ онлайн трансляція: дивитись бій українською

Бокс Ломаченко – Кемпбелл стартує на арені "О2" у Лондоні. У бою українець Василь Ломаченко захищає титули чемпіона світу WBA і WBO та бореться за WBC у легкій вазі. До вашої уваги пряма онлайн трансляція!

На кону бою Ломаченко vs Кемпбелл – титули чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг), які належать українцю, а також вакантний чемпіонський пояс WBC. Для Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) цей поєдинок стане четвертим у такому дивізіоні. Люк Кемпбелл (20-2, 16 КО) з Великобританії має більший досвід на профі-рингу, тож буде непростим суперником для нашого Ломи. Букмекери прогнозують перемогу Ломаченка з коефіцієнтом 1,06.

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Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 22:00, однак сам бій Ломаченка розпочнеться орієнтовно 1 вересня о 00:00. Річ у тому, що в андеркарті виступить низка спортсменів, тож час старту головного поєдинку вечора між Ломою і Кемпбеллом залежить від того, коли завершиться розігрів.

Пряма трансляція бою Ломаченко vs Кемпбелл – дивитися онлайн бокс 31 серпня:

На рахунку 31-річного Василя Ломаченка – 14 боїв на професійному рингу, і тільки в одному з них він зазнав поразки. Натомість в активі 31-річного Люка Кемпбелла – 22 поєдинки в профі: 20 з них завершилися перемогою і 2 – поразкою. При цьому британець серйозно перевершує українця в антропометричних даних: 175 сантиметрів проти 170 у Ломаченка, розмах рук – 180 проти 166. Суперник Василя звик і до своєї вагової категорії, адже всі свої поєдинки в профі він провів в цій вазі, тоді як Ломаченко змінив вже три категорії: починав в напівлегкій вазі (57,2 кг, шість боїв), потім перейшов у другу напівлегку (до 59 кг, п'ять боїв), а в легкій вазі поєдинок 31 серпня буде для нього четвертим.

TENSE!



Lomachenko: 9st 8lbs 8oz

Campbell: 9st 8lbs 4oz



The full card is LIVE on Sky Sports Box Office tomorrow night from 6pm! ORDER NOW: https://t.co/KNLWTjjvb5 pic.twitter.com/m2KntbFB8b — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 30, 2019

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