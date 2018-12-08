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Ломаченко і Педраса зважилися перед боєм: відео
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Вага обох боксерів відповідає стандарту, ліміт якого становить 61,235 кг.
У Нью-Йорку напередодні бою відбулася церемонія зважування чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA українця Василя Ломаченка і чемпіона світу за версією WBO пуерторіканця Хосе Педраси.
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Ломаченко важить 60,96 кг, а Педраса виявився на 9 г легшим – 60,87 кг.
6 грудня відбулася дуель поглядів між Ломаченко і Педрас – українець переміг.
Нагадаємо, 8 грудня Ломаченко проведе об'єднавчий бій з чемпіоном WBO Педраса на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.
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