Ломаченко і Педраса зважилися перед боєм: відео

Вага обох боксерів відповідає стандарту, ліміт якого становить 61,235 кг.

У Нью-Йорку напередодні бою відбулася церемонія зважування чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA українця Василя Ломаченка і чемпіона світу за версією WBO пуерторіканця Хосе Педраси.

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Ломаченко важить 60,96 кг, а Педраса виявився на 9 г легшим – 60,87 кг.

6 грудня відбулася дуель поглядів між Ломаченко і Педрас – українець переміг.

Нагадаємо, 8 грудня Ломаченко проведе об'єднавчий бій з чемпіоном WBO Педраса на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

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