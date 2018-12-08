Ломаченко – Педраса: стали відомі гонорари боксерів

Стали відомі гонорари бійців, які в ніч з 8 на 9 грудня вийдуть у ринг Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

Атлетична комісія штату Нью-Йорк озвучила офіційні гонорари учасників майбутнього вечора боксу, який відбудеться в ніч на 9 на малій арені спорткомплексу Madison Square Garden.

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Учасники головної події вечора боксу – об'єднавчого поєдинку у вазі до 61,2 кг – чемпіон WBA Super Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) з України та чемпіон WBO Хосе Педраса (25-1, 12 КО) з Пуерто-Ріко отримають офіційно 1 мільйон доларів США і 350 тисяч доларів США відповідно. Це офіційні гонорари.

Але, за даними ESPN, фактично Ломаченко отримає близько 2 мільйонів доларів США, а Педраса – близько 1 мільйона доларів США.

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