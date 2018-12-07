Ломаченко – Педраса: прогнози та ставки букмекерів на об'єднавчий бій

У суботу, 8 грудня, у Нью-Йорку на рингу знаменитої арени Madison Square Garden пройде об'єднавчий бій у легкій вазі між чемпіоном WBA українцем Василем Ломаченко і чемпіоном WBO Хосе Педраси з Пуерто-Ріко.

Незважаючи на те, що досвід виступів на професійному ринзі у пуерторіканця набагато більше, ніж у Василя, букмекери бачать саме українця явним фаворитом майбутнього поєдинку і практично не сумніваються у його перемозі, чекаючи при цьому нокауту від Ломаченка.

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На перемогу Ломаченка приймаються ставки з коефіцієнтом від 1,08 до 1,10, показники на успіх його суперника досягають рівня від 6,00 до 7,50. Нічия у боксерських поєдинках малоймовірна, тому оцінюється котируванням 25,00.

Нагадаємо, Поєдинок Ломаченко – Педраса відбудеться в ніч з 8-го на 9-е грудня у Нью-Йорку, на арені "Hulu Theater at Madison Square Garden".

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