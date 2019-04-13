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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Ломаченко – Кролла: британський тренер розкритикував бій

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Відомий тренер розкритикував бій Ломаченко – Кролла - фото 1
Відомий тренер розкритикував бій Ломаченко – Кролла

Відомий британський тренер Дейв Колдуел поділився враженнями від бою Ломаченко – Кролла. Професіонал заявив, що вважає українця генієм, а от організація зустрічі потребувала покращень.

Український боксер Василь Ломаченко феєрично захистив титул чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, здобувши перемогу над досвідченим Ентоні Кролллом. Ще у третьому раунді після серії ударів було зупинено бій, однак рефері почав рахувати нокдаун, тому зустріч продовжилась ще на раунд. Врешті Ломаченко таки відправив британця у важкий нокаут.

І ще: Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця

Така поведінка на рингу доволі здивувала не лише глядачів, а й британського тренера Дейва Колдуела.

"Жахливо бачити такий кінець для кожної людини, яка знає Ентоні Кролла. Бокс – важкий вид спорту і може бути жорстоким. Бійці виходять на рингу за своєю мрією та пропонують нам розваги. Найбільша повага до тих, у кого є яйця, щоб виходити проти найкращих. Все було таким повільним після нокауту. Рефері, навіщо ти рахував? Медики повинні були бути там значно швидше. А відсутність кисневої маски ще раз показує, що у Британії з цим справи кращі", – наголосив він.

Попри критику організації, тренер також похвалив українського боксера та побажав йому зіркового майбутнього.

"Василь Ломаченко просто геній на ринзі! Сподіваюсь, що у нього будуть великі бої, його промоутери повинні над цим працювати, щоб зробити його суперзіркою, якою він заслуговує бути", – зазначив Колдуел.

Тут більше: Дивитись онлайн бокс Ломаченко – Кролла

Джерело: segodnya
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