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Локі повертається: Том Хіддлстон показав відео зі зйомок серіалу

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Кадри зі зйомок серіалу Локі - фото 1
Кадри зі зйомок серіалу Локі / Comic Book

Майбутній серіал "Локі" від Marvel потішить глядачів наступного року, а поки фанати можуть побачити залаштунки знімального процесу. І не від будь-кого, а він головного героя у виконанні Тома Хіддлстона!

Популярний англійський актор Том Хіддлстон поділився на своєму профілі в соцмережі Instagram записом знімального процесу серіалу Локі (Loki), який вийде у світ у 2021 році.

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"Підготовка йде добре", – відзначив актор під роликом, на якому вдає атаку і стрибку та доволі незграбно приземляється на мати. До слова, ролик зібрав майже 4 мільйони переглядів лише за добу, тому можна сподіватись, що і серіал будуть дивитись не менш активно.

Відзначимо, що сюжет мінісеріалу поки залишається таємницею. Відомо лише те, що історія Локі розгорнеться після того, як йому вдалось врятуватись з тессерактом у фільмі "Месники: Фінал".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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