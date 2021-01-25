Локдаун в Україні: у МОЗ оцінили ефект від посилення карантину

24 січня в Україні завершився локдаун, тож у МОЗ підбили підсумки суворого карантину. За словами Максима Степанова, таке рішення уряду покращило ситуацію в країні.

З 8 по 24 січня в Україні тривав локдаун, який зачинив двері всіх закладів та змусив громадян рідше виходити на вулицю. Під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов розповів, як посилення карантинних обмежень вплинула на ситуацію із захворюваністю.

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На його думку, введення локдауну справді дозволить отримати позитивний результат на майбутнє. За словами міністра, упродовж минулого тижня було зафіксовано 30 612 випадків коронавірусу, що на 14 тисяч менше, аніж позаминулого. Також поменшала кількість випадків із госпіталізацією.

"Також зберігається тенденція щодо кількості виписаних із лікарень: вона більша, аніж кількість госпіталізованих. Статистика достатньо оптимістична і вказує на покращення ситуації", – додав голова МОЗ.

Максим Степанов звернув увагу і на те, що українцям варто робити тести на COVID-19 навіть за наявності симптомів респіраторної хвороби, а також після можливих контактів з людьми, у яких виявлено коронавірус.

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