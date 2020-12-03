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Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області із найгіршою епідемситуацією

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Де найгірша ситуація через коронавірус - фото 1
Де найгірша ситуація через коронавірус

Ситуація із поширенням COVID-19 в Україні не покращується, тож у Міністерстві охорони здоров'я назвали регіони, які абсолютно не готові до послаблення карантинних обмежень.

Станом на 3 грудня в Україні нема передумов для полегшення карантину чи його скасування. Хоч кількість одужалих за останні дні встановлює рекорди, але коронавірус продовжує активно поширюватись. Найгірша ситуація, відповідно до інформації МОЗ, спостерігається на Київщині, на Черкащині та на Сумщині.

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Також послаблювати карантин не готові у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області із найгіршою епідемситуацією - фото 437684

Тим часом найнижчі показники захворюваності спостерігаються на Луганщині, на Кіровоградщині та на Вінниччині, де показники складають від 182 до 224 на 100 тисяч населення.

Відзначимо, що за останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 у Києві (1364), а також Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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