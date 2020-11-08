Логотип Pringles тепер безвусий: навіщо це зробили

Талісману чипсів Pringles зголили його вуса. Це сталося вперше за 52 роки. Читайте далі та дізнайтеся, як це пов'язано з підтримкою здоров'я чоловіків по всьому світу.

Виробник чипсів Pringles тимчасово змінив дизайн логотипу, "поголивши" свій талісман. Він "відрощував вуса" ще з 1968 року, а тепер у нього щетина.

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Цим Містер Пі, у лиці Pringles, звертає увагу на проблеми психічного здоров'я чоловіків. Протягом місяця компанія також буде користуватися оновленим слоганом: Pop. Share. Chat (Запалюй. Ділись. Спілкуйся).

Таким чином Pringles приєдналася до популярного флешмобу "Вусопад" (Movember).

За його правилами щорічно у листопаді чоловіки відрощують вуса, щоб популяризувати знання про найпоширеніші хвороби сучасності – онкозахворювання, депресію та інші. З 2004-го акцію організовує Movember Foundation. У ній беруть участь провідні компанії по всьому світу. Наприклад, в цьому місяці від вусів також позбувся Полковник Сандерс з логотипа KFC.

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