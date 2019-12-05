Льодовики у Новій Зеландії стали кривавими (фото)

Тревел-журналістка зробили вражаючі фото льодовиків у Новій Зеландії, які раптово почервоніли. Що могло стати причиною зміни кольору і як зараз виглядає крига – дізнавайтесь далі.

Фотограф та тревел-журналістка Ліз Карлсон зуміла зробити несподівані знімки з висоти пташиного польоту над нацпарком Маунт-Аспайрінг у Новій Зеландії. Однак світлина отримала чимало уваги не лише через ефектний ракурс, а й тому, що крига на льодовиках почервоніла.

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Сама журналістка припустила, що так вплинули на лід моторошні пожежі в Австралії. Такої ж думки і старша наукова працівниця новозеландського Національного інституту водних та атмосферних досліджень, оскільки вона вважає, що це вуглецевий матеріал або сажа зі спаленої деревини. Серед варіантів і пил з Австралії, оскільки ґрунт там багатий на оксиди заліза з кривавим відтінком.

The dust and ash from wildfires in Australia are turning glaciers red here in New Zealand pic.twitter.com/fDFTAAV3hW — Liz Carlson (@YoungAdventures) December 2, 2019

Якщо ви досі вагаєтесь, чи екосистеми нашої планети дійсно настільки тісно пов'язані, то пора змінювати думку. Забруднення можуть доходити і до найвіддаленіших куточків Землі.

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