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Лобода показала ідеальну фігуру в крихітному міні: спекотні фото

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LOBODA - фото 1
LOBODA

Епатажна українська співачка Світлана Лобода опублікувала нові пляжні фото, на яких вона позує у відвертому міні. Зірка у свої 37 років вражає стрункою фігурою!

На своїй сторінці в Instagram Світлана Лобода показала фінальні кадри зі свого відпочинку в Мексиці. Як відомо, відпустку зірка провела зі своїм другом, відомим українським дизайнером грузинського походження Бічола Тетрадзе.

Тут більше: Лобода похизувалась ідеальною фігурою в купальнику

У кадрі артистка позує в чорному бюстгальтері від купальника та мінішортах. Зверху артистка накинула простору білу сорочку, а пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, капелюшком і безліччю прикрас на шиї.

Світлана Лобода - фото 380259
Світлана Лобода
Світлана Лобода - фото 380261

Уже в наступній публікації Лобода повідомила, що її відпустка завершилась і вона "повертається до реальності". "Поки що все розмито", – додала вона, і ми її чудово розуміємо, адже влитись у робочий процес після свят ой як не просто ;)

Лобода показала ідеальну фігуру в крихітному міні: спекотні фото - фото 380265

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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