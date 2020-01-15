Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Акцент на груди: Лобода показала ідеальну фігуру на спекотних фото з пляжу

  • 32
LOBODA - фото 1
LOBODA

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала відверті фото з відпочинку в Мексиці. На одному зі знімків артистка в самому купальнику обіймається зі своїм давнім другом, а на іншому – позує в ковбойському образі.

Судячи зі знімків, Світлана Лобода проводить відпустку в казковому Тулумі (Мексика), куди, до речі, вирушили на відпочинок і Настя Каменських із Потапом. При цьому Лобода також відпочиває не сама, а зі своїм найкращим другом, як йдеться у підписі до фото, відомим українським дизайнером грузинського походження Бічола Тетрадзе.

Лобода насолоджується відпусткою в теплих краях ще з початку нового 2020 року, хизуючись ідеальною фігурою на спекотних фото.

Окрім купальників, зірка також демонструє ефектні образи. Зокрема, на одному з фото Світлана позує в ковбойському наряді. Чорну мінісукню з бахромою співачка доповнила капелюхом, чобітьми й темними окулярами. Головною фішкою образу традиційно стало дуже глибоке декольте.

Читайте також: Надя Дорофєєва засвітила апетитні сідниці на пляжному фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4642
Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
  • 13 cічня, 12:14
  • 707
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • 10 cічня, 16:00
  • 39989
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз