Акцент на груди: Лобода показала ідеальну фігуру на спекотних фото з пляжу

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала відверті фото з відпочинку в Мексиці. На одному зі знімків артистка в самому купальнику обіймається зі своїм давнім другом, а на іншому – позує в ковбойському образі.

Судячи зі знімків, Світлана Лобода проводить відпустку в казковому Тулумі (Мексика), куди, до речі, вирушили на відпочинок і Настя Каменських із Потапом. При цьому Лобода також відпочиває не сама, а зі своїм найкращим другом, як йдеться у підписі до фото, відомим українським дизайнером грузинського походження Бічола Тетрадзе.

Лобода насолоджується відпусткою в теплих краях ще з початку нового 2020 року, хизуючись ідеальною фігурою на спекотних фото.

Окрім купальників, зірка також демонструє ефектні образи. Зокрема, на одному з фото Світлана позує в ковбойському наряді. Чорну мінісукню з бахромою співачка доповнила капелюхом, чобітьми й темними окулярами. Головною фішкою образу традиційно стало дуже глибоке декольте.

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