Лижник відволік ведмедя, щоб врятувати туристів: інцидент потрапив на відео

У Румунії на гірськолижному курорті до туристів-лижників на схилі гори вийшов бурий ведмідь і наблизився на кілька метрів. Інструктор відволік тварину на себе.

Інцидент стався у курортному місті Предял. До туристів на схилі гори вийшов бурий ведмідь і наблизився. Лижний інструктор скомандував людям не рухатися, а сам відволікаючи ведмедя на себе, від'їжджав від групи. Заманюючи ведмедя за собою, він тримався на безпечній відстані.

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Через десять хвилин небезпечна ситуація минула. Чоловік зумів зняти всю подію на відео.

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