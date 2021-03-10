Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Лижник відволік ведмедя, щоб врятувати туристів: інцидент потрапив на відео

  • 2
Лижник відволік ведмедя, щоб врятувати туристів: інцидент потрапив на відео - фото 1

У Румунії на гірськолижному курорті до туристів-лижників на схилі гори вийшов бурий ведмідь і наблизився на кілька метрів. Інструктор відволік тварину на себе.

Інцидент стався у курортному місті Предял. До туристів на схилі гори вийшов бурий ведмідь і наблизився. Лижний інструктор скомандував людям не рухатися, а сам відволікаючи ведмедя на себе, від'їжджав від групи. Заманюючи ведмедя за собою, він тримався на безпечній відстані.

І ще: В Антарктиді пінгвін застрибнув у човен до туристів, щоб врятуватися від голодних косаток

Через десять хвилин небезпечна ситуація минула. Чоловік зумів зняти всю подію на відео.

Читайте також: У ПАР десятки крокодилів втекли з ферми

Джерело: digi24
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 268
Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
  • 05 березня, 14:16
  • 242
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
  • Вчора, 11:45
  • 121
Загрузка...
Новини