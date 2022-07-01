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Ліза Глінська розповіла як зробити три закрутки з кабачків, огірків та баклажанів
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Кулінар Ліза Глінська поділилася рецептами трьох солінь. Це перевірені рецепти, яким вона довіряє. Спробуйте і ви!
Підписники Лізи часто запитують рецепти маринадів для овочів та рецепти різних солінь, тож вона зібрала три варіанти закруток з різних інгредієнтів.
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Мариновані кабачки:
- 1 кг кабачків (цукіні)
- 1 ст. л. солі (без гірки)
- 1 ч. л. цукру (без гірки)
- 4-5 зубчиків часнику
- кріп
- лавровий лист
- 1 ст. л. оцту
Рецепт маринованих кабачків:
- Беремо 2 невеликі пакети, ставимо їх один в одний. Попередньо миємо кабачки, нарізаємо їх на 8 частин і відправляємо в пакети.
- Нарізаємо кріп не дрібними шматками, відправляємо до кабачків.
- Нарізаємо часник, відправляємо до кабачків.
- Додаємо лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
- Перемішуємо. Залишаємо в холодильнику і періодично перемішуємо.
- Через 10-12 годин можна їсти.
Малосольні огірки:
- 1 кг огірків
- 1 ст.л солі (без гірки)
- 1 ч.л цукру (без гірки)
- 4 зубчики часнику
- Кріп
Рецепт малосольних огірків:
- Відправте в пакет кріп, цукор, сіль, вичавлений часник.
- Зріжте в огірках "носик", покладіть до пакета. Перемішайте.
- Покладіть до холодильника на 10-12 годин. Перевертайте протягом дня.
Мариновані баклажани:
- 1 кг баклажанів
- 1.5 л води
- 1 ч.л солі (з гіркою)
Маринад:
- 1 л води
- 2.5 ч.л солі (з гіркою)
- 1.5 ст.л цукру (з гіркою)
- 3 ст.л рослинної олії
- 4 ст.л оцту (6%)
- 20 горошин чорного перцю
- 3 зубчики часнику
- Дрібка хмелі-сунелі
Рецепт маринованих баклажанів:
- Очистьте баклажани, наріжте на невеликі шматочки. Залийте кип'ятком і додайте сіль.
- Накрийте і проваріть 10-15 хв. Злийте воду.
- Приготуйте маринад: вода+цукор+сіль – перемішайте. Додайте перець, хмелі-сунелі та олію + часник – перемішайте.
- Залийте маринадом баклажани, перемішайте, накрийте плівкою.
- В холодильник на 3 години.
- Після дістати з маринаду, додати кінзу та кріп.
До теми: Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка
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