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Ліза Глінська розповіла як зробити три закрутки з кабачків, огірків та баклажанів

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Ліза Глінська розповіла як зробити три закрутки з кабачків, огірків та баклажанів - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася рецептами трьох солінь. Це перевірені рецепти, яким вона довіряє. Спробуйте і ви!

Підписники Лізи часто запитують рецепти маринадів для овочів та рецепти різних солінь, тож вона зібрала три варіанти закруток з різних інгредієнтів.

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Мариновані кабачки:

  • 1 кг кабачків (цукіні)
  • 1 ст. л. солі (без гірки)
  • 1 ч. л. цукру (без гірки)
  • 4-5 зубчиків часнику
  • кріп
  • лавровий лист
  • 1 ст. л. оцту

Рецепт маринованих кабачків:

  1. Беремо 2 невеликі пакети, ставимо їх один в одний. Попередньо миємо кабачки, нарізаємо їх на 8 частин і відправляємо в пакети.
  2. Нарізаємо кріп не дрібними шматками, відправляємо до кабачків.
  3. Нарізаємо часник, відправляємо до кабачків.
  4. Додаємо лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
  5. Перемішуємо. Залишаємо в холодильнику і періодично перемішуємо.
  6. Через 10-12 годин можна їсти.

Малосольні огірки:

  • 1 кг огірків
  • 1 ст.л солі (без гірки)
  • 1 ч.л цукру (без гірки)
  • 4 зубчики часнику
  • Кріп

Рецепт малосольних огірків:

  1. Відправте в пакет кріп, цукор, сіль, вичавлений часник.
  2. Зріжте в огірках "носик", покладіть до пакета. Перемішайте.
  3. Покладіть до холодильника на 10-12 годин. Перевертайте протягом дня.
Ліза Глінська розповіла як зробити три закрутки з кабачків, огірків та баклажанів - фото 508660

Мариновані баклажани:

  • 1 кг баклажанів
  • 1.5 л води
  • 1 ч.л солі (з гіркою)

Маринад:

  • 1 л води
  • 2.5 ч.л солі (з гіркою)
  • 1.5 ст.л цукру (з гіркою)
  • 3 ст.л рослинної олії
  • 4 ст.л оцту (6%)
  • 20 горошин чорного перцю
  • 3 зубчики часнику
  • Дрібка хмелі-сунелі

Рецепт маринованих баклажанів:

  1. Очистьте баклажани, наріжте на невеликі шматочки. Залийте кип'ятком і додайте сіль.
  2. Накрийте і проваріть 10-15 хв. Злийте воду.
  3. Приготуйте маринад: вода+цукор+сіль – перемішайте. Додайте перець, хмелі-сунелі та олію + часник – перемішайте.
  4. Залийте маринадом баклажани, перемішайте, накрийте плівкою.
  5. В холодильник на 3 години.
  6. Після дістати з маринаду, додати кінзу та кріп.

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