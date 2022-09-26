Ліза Глінська розповіла, як приготувати традиційний львівський сирник

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування традиційної української страви – львівського сирника. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту на десерт!

Ліза Глінська показала, як приготувати традиційний український десерт – львівський сирник.

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Маю велике бажання відроджувати українську кухню. Сьогодні готуємо Львівський сирник. Готуйте з любов'ю! Давайте разом відновлювати наше рідне, давайте разом вивчати та відроджувати нашу кухню, історію, наші традиції та культуру", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

700 г сиру (жирність 9%)

150 г яєць (3 шт)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

50 г сметани (2 ст. л., жирність не менше 20%)

50 г вершкового масла (0,25 пачки)

30 г манної крупи (1 ст. л. з гіркою)

сіль

цедра одного лимона (або апельсина)

100 г світлих родзинок

Глазур:

200 г молочного шоколаду

20 мл рослинної олії (1 ст. л., рафінована)

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