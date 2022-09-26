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Ліза Глінська розповіла, як приготувати традиційний львівський сирник

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Ліза Глінська розповіла, як приготувати традиційний львівський сирник - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування традиційної української страви – львівського сирника. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту на десерт!

Ліза Глінська показала, як приготувати традиційний український десерт – львівський сирник.

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Маю велике бажання відроджувати українську кухню. Сьогодні готуємо Львівський сирник. Готуйте з любов'ю! Давайте разом відновлювати наше рідне, давайте разом вивчати та відроджувати нашу кухню, історію, наші традиції та культуру", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

  • 700 г сиру (жирність 9%)
  • 150 г яєць (3 шт)
  • 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
  • 50 г сметани (2 ст. л., жирність не менше 20%)
  • 50 г вершкового масла (0,25 пачки)
  • 30 г манної крупи (1 ст. л. з гіркою)
  • сіль
  • цедра одного лимона (або апельсина)
  • 100 г світлих родзинок

Глазур:

  • 200 г молочного шоколаду
  • 20 мл рослинної олії (1 ст. л., рафінована)

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