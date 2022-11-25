Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирний лапшевик

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної та оригінальної страви – сирного лапшевика. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту з макаронних виробів!

Ліза Глінська показала, як приготувати страву з локшини. Це одна з найсмачніших страв на основі молочних продуктів, на думку кухаря. Приготування швидке – з простих та корисних інгредієнтів.

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Особливо зараз, під час частих відключень електрики, треба робити такі страви, які можна приготувати завчасно, легко зберігати і їсти навіть холодними. То ж обирайте найкраще для своєї родини", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на сирний лапшевник:

300 мл молока жирністю 2,5% (1.5 склянки)

300 г макаронів

250 г яєць (5 штук)

Сіль

400 г сиру жирністю 5% або 9%

150 г цукру (1 склянка)

30 г манної крупи (3 ст.л)

Вершкове масло жирністю 62%

Форма для випікання: кругла, діаметром 27 см

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