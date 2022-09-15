Ліза Глінська розповіла, як приготувати незвичні капустяні чебуреки

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування оригінальної страви – капустяних чебуреків. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту з капусти!

Ліза Глінська показала, як приготувати незвичні капустяні чебуреки.

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Я готувала для вас рецепт "Капустяних чебуреків". Знаю-знаю, може звучить якось дивно. Але коли я приготувала і спробувала… це неймовірно смачно", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на капустяні чебуреки:

1 велика капуста

500 г телятини, яловичини або свинини

3 цибулі

50 мл холодної води

сіль/чорний перець (на смак)

3 яйця

соняшникова олія

Рецепт капустяних чебуреків:

Робимо надрізи на капусті. Опускаємо в киплячу воду, відокремлюємо капустяне листя. Залишаємо їх у киплячій воді на 2-3 хвилини, щоб листя стало м'яким. Качан, який залишився із залишком капустяного листя, натираємо на терці. Додаємо натерту цибулю, фарш, сіль та перець на смак. Перемішайте, покладіть фарш тонким шаром на одну сторону листя, закрийте другою. Розмішайте яйця. Перед тим, як смажити чебуреки, опустіть їх у яйця. Обсмажуйте з обох боків на розігрітій пательні під кришкою, із додаванням рослинної олії.

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