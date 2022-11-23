Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Ліза Глінська розповіла, як приготувати млинці з сиром та родзинками

  • 57
Ліза Глінська розповіла, як приготувати млинці з сиром та родзинками - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачних млинців. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту з начинкою з сиру та родзинок!

Ліза Глінська показала, як приготувати млинці з сиром та родзинками. Це одна з найсмачніших страв на основі молочних продуктів, на думку кухаря. Приготування швидке – з простих та корисних інгредієнтів.

І ще: Ліниві вареники Гурме: простий рецепт від судді "МастерШеф"

Особливо зараз, під час частих відключень електрики, треба робити такі страви, які можна приготувати завчасно, легко зберігати і їсти навіть холодними. То ж обирайте найкраще для своєї родини", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на тісто для млинців (20 шт):

  • 250 г яєць (5 штук)
  • 600 мл молока, жирністю 2,5% (3 склянки)
  • 220 г борошна (1+2/3 склянки)
  • 40 г цукру (2 ст.л)
  • Сіль
  • 40 г вершкового масла, жирністю 62%

Інгредієнти на сирну начинку для млинців:

  • 400 г сиру, жирністю 5% або 9%
  • 200 г сметани, жирністю 10% (1 склянка + 2 ст.л)
  • Цукор (на смак)
  • 50 г родзинок (3 ст. л)
  • Ванільний цукор або цедра апельсина

До теми: Що приготувати з гарбуза: рецепт осіннього крем-супу від зіркового кулінара

пропозиції партнерів
Новини