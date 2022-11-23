Ліза Глінська розповіла, як приготувати млинці з сиром та родзинками

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачних млинців. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту з начинкою з сиру та родзинок!

Ліза Глінська показала, як приготувати млинці з сиром та родзинками. Це одна з найсмачніших страв на основі молочних продуктів, на думку кухаря. Приготування швидке – з простих та корисних інгредієнтів.

І ще: Ліниві вареники Гурме: простий рецепт від судді "МастерШеф"

Особливо зараз, під час частих відключень електрики, треба робити такі страви, які можна приготувати завчасно, легко зберігати і їсти навіть холодними. То ж обирайте найкраще для своєї родини", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на тісто для млинців (20 шт):

250 г яєць (5 штук)

600 мл молока, жирністю 2,5% (3 склянки)

220 г борошна (1+2/3 склянки)

40 г цукру (2 ст.л)

Сіль

40 г вершкового масла, жирністю 62%

Інгредієнти на сирну начинку для млинців:

400 г сиру, жирністю 5% або 9%

200 г сметани, жирністю 10% (1 склянка + 2 ст.л)

Цукор (на смак)

50 г родзинок (3 ст. л)

Ванільний цукор або цедра апельсина

До теми: Що приготувати з гарбуза: рецепт осіннього крем-супу від зіркового кулінара