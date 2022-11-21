Ліза Глінська розповіла, як приготувати дріжджові булочки із шоколадом чи родзинками

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної випічки – дріжджових булочок. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту з начинкою з шоколадом чи родзинками!

Ліза Глінська показала, як приготувати запашні, смачні дріжджові булочки із шоколадом чи родзинками.

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Сьогодні готуємо дріжджове тісто легко і просто. Вони чудово зберігаються і підійдуть для сніданків, перекусів. То ж приєднуйтесь", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

100 мл молока (1/2 склянки)

15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих

40 г цукру (2 ст. л.)

50 г яйця (1 шт)

3 г солі

250 г борошна (1 склянка об'ємом 250 мл)

50 г вершкового масла (кімнатної температури)

100 г шоколаду або родзинок (або горіхів)

Додатково:

50 г яйця (1 шт)

Рецепт дріжджових булочок:

Змішуємо трохи тепле молоко, цукор та дріжджі. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 хвилин. Молоко з дріжджами та цукром, додаємо яйце, борошно, сіль. Перемішуємо. Додаємо вершкове масло кімнатної температури. Вимішуємо тісто як показано у відео. Перекладаємо тісто на стіл, продовжуємо його вимішувати на столі. Воно має стати гладким, еластичним, однорідним. Цей процес займає приблизно 7-10 хвилин. Залишаємо тісто в мисці. Накриваємо рушником і залишаємо на 1.5 години. Тісто підійшло. Виймаємо його з миски і додаємо шоколад. Перемішуємо. Розділяємо тісто на 9 шматочків приблизно по 65 грамів. Формуємо булочки як показано у відео. Викладаємо їх на деко з пергаментом. Булочки будуть зростати, тому викладаємо на відстані один від одної. Накриваємо рушничком і лишаєио на 1 годину, щоб тісто підійшло. Беремо яйце або довток с молоком (1:1) та змащуємо булочки. Відправляємо тісто в розігріту до 180 градусів духовку з обдувом на 18-20 хвилин.

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