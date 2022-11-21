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Ліза Глінська розповіла, як приготувати дріжджові булочки із шоколадом чи родзинками

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Ліза Глінська розповіла, як приготувати дріжджові булочки із шоколадом чи родзинками - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної випічки – дріжджових булочок. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту з начинкою з шоколадом чи родзинками!

Ліза Глінська показала, як приготувати запашні, смачні дріжджові булочки із шоколадом чи родзинками.

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Сьогодні готуємо дріжджове тісто легко і просто. Вони чудово зберігаються і підійдуть для сніданків, перекусів. То ж приєднуйтесь", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти:

  • 100 мл молока (1/2 склянки)
  • 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих
  • 40 г цукру (2 ст. л.)
  • 50 г яйця (1 шт)
  • 3 г солі
  • 250 г борошна (1 склянка об'ємом 250 мл)
  • 50 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 100 г шоколаду або родзинок (або горіхів)

Додатково:

  • 50 г яйця (1 шт)

Рецепт дріжджових булочок:

  1. Змішуємо трохи тепле молоко, цукор та дріжджі. Накриваємо плівкою та лишаємо на 20 хвилин.
  2. Молоко з дріжджами та цукром, додаємо яйце, борошно, сіль. Перемішуємо.
  3. Додаємо вершкове масло кімнатної температури. Вимішуємо тісто як показано у відео.
  4. Перекладаємо тісто на стіл, продовжуємо його вимішувати на столі. Воно має стати гладким, еластичним, однорідним. Цей процес займає приблизно 7-10 хвилин.
  5. Залишаємо тісто в мисці. Накриваємо рушником і залишаємо на 1.5 години.
  6. Тісто підійшло. Виймаємо його з миски і додаємо шоколад. Перемішуємо. Розділяємо тісто на 9 шматочків приблизно по 65 грамів.
  7. Формуємо булочки як показано у відео. Викладаємо їх на деко з пергаментом. Булочки будуть зростати, тому викладаємо на відстані один від одної. Накриваємо рушничком і лишаєио на 1 годину, щоб тісто підійшло.
  8. Беремо яйце або довток с молоком (1:1) та змащуємо булочки.
  9. Відправляємо тісто в розігріту до 180 градусів духовку з обдувом на 18-20 хвилин.

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