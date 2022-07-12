Кабачок в паніруванні: рецепт смачної закуски

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати кабачки в паніруванні. І дав невелику пораду щодо такої смачної закуски. Читайте далі та дізнайтеся рецепт, який підкорить вас і ваші смакові рецептори!

Кабачок в паніруванні – чудова закуска. Візьміть будь-який соус і подавайте з ним кабачкові палички.

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Кухар зауважує, що панірування буде готове в той час, коли кабачки всередині залишаться напівсирими. Важливо, що кабачки можна їсти й сирими. Таке поєднання у хрустких сухарях забезпечує цікаву структуру страви.

"Це дуже крутий рецепт. Особливо, коли ви дивитеся телевізор або просто хочете зробити якісь закуски на велику компанію. Готувати їх так само легко, як кабачки в клярі, тільки ще простіше. Приємний хрускіт панірування і легка кислота лимона обов'язково сподобаються вам і вашим близьким, тому дуже раджу приготувати велику порцію, – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

Кабачок – 2 шт

Панірувальні сухарі – 70 г

Сир твердий – 50 г

Яйце (жовток) – 1 шт

Борошно – 70 г

Сушений кріп – 1 дрібка

Лимон (часточка або трохи лимонного соку) – 1/2 шт

Олія соняшникова – 3 ст. л.

Вода – 20 мл

Рецепт кабачка в сухарях:

Кабачки помийте і наріжте прямокутниками, розміром приблизно із вказівний палець. Приготуйте панірування. Просійте в миску 100 г борошна. Умочіть шматочки кабачків спочатку в борошно. Візьміть один жовток, додайте до нього приблизно 20 мл води та перемішайте. Потім умочіть кабачки в яйце. Натріть на тертці 50 г сиру і змішайте його зі 100 г панірувальних сухарів, умочіть кабачки в сухарі. Зробіть відразу багато заготовок, щоб одночасно викласти їх на пательню. Розігрійте пательню з олією та обсмажте кабачки в паніруванні по 2 хвилини з кожного боку або до утворення золотистої скоринки. При подачі посипте сушеним кропом і полийте соком лимона.

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