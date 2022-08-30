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Ліза Глінська приготувала печиво брауні: рецепт шоколадного десерту

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Ліза Глінська приготувала печиво брауні: рецепт шоколадного десерту - фото 1

Кулінар та гуру десертів Ліза Глінська розповіла у своїх соцмережах, як приготувати ідеальне шоколадне печиво брауні. Скуштуйте і ви такий смаколик!

Солодкі рецепти – спеціалізація Лізи Глінської! Хто, як не вона, найкраще знається на приготуванні десертів. На цей раз – найсмачніше шоколадне печиво брауні.

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Все легко і просто, швидко і неймовірно смачно!", – коментує кондитер.

Інгредієнти:

  • 200 г чорного або молочного шоколаду (1 склянка)
  • 50 г вершкового масла (1/4 частина упаковки)
  • 100 г яєць (2 штуки)
  • 130 г цукру (6 ст.л)
  • 100 г борошна (3/4 склянки)
  • 5 г розпушувача (1 ч.л.)
  • сіль

Рецепт шоколадного печива брауні:

  1. Змішуємо сухі інгредієнти (муку, розпушувач, сіль) та відставляємо.
  2. Змішуємо шоколад з вершковим маслом і розтоплюємо.
  3. У чаші комбайна змішуємо яйця з цукром та збиваємо.
  4. Додаємо шоколадно-вершкову масу. Продовжуємо збивати.
  5. Додаємо сухі інгредієнти, продовжуємо збивати та перемішувати.
  6. Переливаємо масу у миску. Накриваємо плівкою. Відправляємо в холодильник на 3 години.
  7. Формуємо кульки, розміром з волоський горіх, викладаємо їх на пергамент, на великій відстані один від одного.
  8. Випікаємо за температури 175 градусів протягом 12 хвилин.

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