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Ліза Глінська показала, як приготувати печиво з варенням або повидлом

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Ліза Глінська показала, як приготувати печиво з варенням або повидлом - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної випічки. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цим печивом з повидлом ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати печиво з варенням чи повидлом.

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Це дуже, дуже смачно! Готується легко та швидко, із простих продуктів і зберігається не менше 2-х тижнів", – коментує кондитерка.

Інгредієнти:

  • 200 г борошна (8 ст. л)
  • 200 г цукру (8 ст. л)
  • 120 г вершкового масла
  • Сіль
  • Ванільний цукор (за бажанням)
  • 200 г варення або повидла
  • Розрахунок на 20 штук

Рецепт:

  1. Змішуємо борошно з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор.
  2. Натираємо холодне вершкове масло на терці, робимо крихту. Відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин.
  3. Підготуємо форму (металеву або силіконову), обмазуємо її маслом + борошно.
  4. Формуємо печиво. 1 столову ложку крихти, у середину варення + зверху ще одну ложку крихти.
  5. Відправляємо випікати в духову, розігріту до 175 градусів, на 15-20 хвилин.
  6. Залишаємо на 5 хвилин охолонути, перевертаємо і куштуємо.

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