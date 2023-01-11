Ліза Глінська показала, як приготувати печиво з варенням або повидлом

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної випічки. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цим печивом з повидлом ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати печиво з варенням чи повидлом.

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Це дуже, дуже смачно! Готується легко та швидко, із простих продуктів і зберігається не менше 2-х тижнів", – коментує кондитерка.

Інгредієнти:

200 г борошна (8 ст. л)

200 г цукру (8 ст. л)

120 г вершкового масла

Сіль

Ванільний цукор (за бажанням)

200 г варення або повидла

Розрахунок на 20 штук

Рецепт:

Змішуємо борошно з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор. Натираємо холодне вершкове масло на терці, робимо крихту. Відправляємо в морозильну камеру на 20-30 хвилин. Підготуємо форму (металеву або силіконову), обмазуємо її маслом + борошно. Формуємо печиво. 1 столову ложку крихти, у середину варення + зверху ще одну ложку крихти. Відправляємо випікати в духову, розігріту до 175 градусів, на 15-20 хвилин. Залишаємо на 5 хвилин охолонути, перевертаємо і куштуємо.

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