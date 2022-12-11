Ліза Глінська показала, як приготувати печінкові оладки з секретним інгредієнтом

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування особливої страви – печінкових оладок. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже ласуватимуть навіть діти!

Ліза Глінська показала, як приготувати печінкові оладки. Цю страву будуть їсти навіть ті, хто стверджує, що не любить печінку.

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Багато хто чекав на цей чудовий рецепт печінкових оладків з секретним, смачним та корисним, інгредієнтом. Розлітається ця страва за хвилини. Дітям не кажу, що там є гречка", – коментує кухар.

Інгредієнти на печінкові оладки:

150 г гречаної крупи

300 мл води

сіль (на смак)

500 г печінки

2 цибулі

1 морква

2 яйця

Рослинна олія (для смаження)

Рецепт:

Відварюємо гречку у підсоленій воді. Нарізаємо цибулю та моркву. Обсмажуємо на пательні. Перебиваємо в комбайні печінку, гречку та моркву з цибулею. Додаємо яйця, сіль на смак, чорний перець, за бажанням. Перемішуємо. Обсмажуємо на розігрітій пательні із додаванням рослинної олії. Буквально по кілька хвилин з кожної сторони, щоб не пересушити. Після викладаємо на тарілку з паперовим рушником.

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