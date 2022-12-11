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Ліза Глінська показала, як приготувати печінкові оладки з секретним інгредієнтом

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Ліза Глінська показала, як приготувати печінкові оладки з секретним інгредієнтом - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування особливої страви – печінкових оладок. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже ласуватимуть навіть діти!

Ліза Глінська показала, як приготувати печінкові оладки. Цю страву будуть їсти навіть ті, хто стверджує, що не любить печінку.

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Багато хто чекав на цей чудовий рецепт печінкових оладків з секретним, смачним та корисним, інгредієнтом. Розлітається ця страва за хвилини. Дітям не кажу, що там є гречка", – коментує кухар.

Інгредієнти на печінкові оладки:

  • 150 г гречаної крупи
  • 300 мл води
  • сіль (на смак)
  • 500 г печінки
  • 2 цибулі
  • 1 морква
  • 2 яйця
  • Рослинна олія (для смаження)

Рецепт:

  1. Відварюємо гречку у підсоленій воді.
  2. Нарізаємо цибулю та моркву. Обсмажуємо на пательні.
  3. Перебиваємо в комбайні печінку, гречку та моркву з цибулею.
  4. Додаємо яйця, сіль на смак, чорний перець, за бажанням. Перемішуємо.
  5. Обсмажуємо на розігрітій пательні із додаванням рослинної олії. Буквально по кілька хвилин з кожної сторони, щоб не пересушити.
  6. Після викладаємо на тарілку з паперовим рушником.

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