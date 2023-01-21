Ліза Глінська показала, як приготувати курку в грибному соусі

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної м'ясної страви. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цією куркою у грибному соусі ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати курку в грибному соусі.

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Інгредієнти:

500 г курячого філе

300 г грибів

1 велика цибуля

25 г борошна

400 мл вершків 10-15%

10 г гірчиці

40 мл соєвого соусу

сіль, перець (на смак)

олія для смаження

кріп

Рецепт:

Нарізати куряче філе слайсами, посолити, обсмажити на рослинній олії, по 2 хвилини з кожної сторони. Обсмажити гриби та цибулю. Зробити заливку – змішати вершки, борошно, гірчицю, соєвий соус. Змішати гриби, заливку та куряче філе, накрити кришкою, протушкувати 3-4 хвилини. Додати кріп.

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