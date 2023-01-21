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Ліза Глінська показала, як приготувати курку в грибному соусі

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Ліза Глінська показала, як приготувати курку в грибному соусі - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної м'ясної страви. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цією куркою у грибному соусі ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати курку в грибному соусі.

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Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • 300 г грибів
  • 1 велика цибуля
  • 25 г борошна
  • 400 мл вершків 10-15%
  • 10 г гірчиці
  • 40 мл соєвого соусу
  • сіль, перець (на смак)
  • олія для смаження
  • кріп

Рецепт:

  1. Нарізати куряче філе слайсами, посолити, обсмажити на рослинній олії, по 2 хвилини з кожної сторони.
  2. Обсмажити гриби та цибулю.
  3. Зробити заливку – змішати вершки, борошно, гірчицю, соєвий соус.
  4. Змішати гриби, заливку та куряче філе, накрити кришкою, протушкувати 3-4 хвилини.
  5. Додати кріп.

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