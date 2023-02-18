Ліза Глінська показала, як приготувати картопляний пиріг із м'ясом

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної страви з картоплі та фаршу. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цим пирогом фаршем ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати смачний м'ясний пиріг з картоплею.

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Знаю, що найбільше я у вас асоціююсь із кондитером. Дійсно, я дуже люблю солоденьке. Але в моїй родині полюбляють м'ясні страви. Тому і в приготуванні м'ясних страв я маю великий досвід. Яким із задоволенням завжди ділюсь з вами", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на начинку:

500 г відвареної картоплі

500 г яловичого фаршу

3 цибулі

сіль, перець

олія для смаження

Рецепт:

Обсмажити на олії цибулю, потім додати фарш, сіль, перець, трохи обсмажити. Нарізати невеликими шматочками відварену картоплю, з'єднати з фаршем. Використовуйте начинку, коли вона охолоне.

Інгредієнти на тісто:

200 мл молока

10 г цукру

5 г солі

360 г борошна

5 г швидкорозчинних дріжджів

30 мл соняшникової олії

Додатково:

1 жовток

10 мл молока

Рецепт:

Змішати молоко з цукром, додати борошно з дріжджами та сіллю. Замісити тісто. Додати олію, знов вимішати. Лишити тісто на 1 годину в теплому місці. Розділити тісто на 2 частини, одна має бути трохи більше за іншу. Змастити стіл та скалку олією, розкачати тісто. Викласти начинку, накрити іншим пластом тіста, скріпити краї. По центру зробити отвір. Накрити пиріг рушником або плівкою, лишити на 30 хвилин. Змастити жовтком з молоком. Випікати 180 градусів – 30 хв. Дістати з духовки, знов накрити рушником, лишити на 15 хвилин.

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