Ліза Глінська показала, як приготувати картопляні зрази з куряче-яловичим фаршем

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної страви з картоплі та фаршу. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цими картопляними зразами з куряче-яловичим фаршем ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати картопляні зрази з куряче-яловичим фаршем.

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Готується доволі легко, при цьому страва має насичений смак, ситна й одночасно подобається дітям та дорослим. А ще, що зараз дуже важливо, їх можна заготовити впрок і куштувати декілька днів навіть холодними. Від цього вони не стають менш апетитними", – прокоментувала Ліза Глінська.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

80 г борошна

1 яйце

450 г фаршу яловиче-курячого

2 великі цибулі

2 зубчики часнику

Сіль та чорний перець на смак

Рослинна олія для смаження

Панірувальні сухарі

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