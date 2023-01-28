Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Ліза Глінська показала, як приготувати картопляні зрази з куряче-яловичим фаршем

  • 74
Ліза Глінська показала, як приготувати картопляні зрази з куряче-яловичим фаршем - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачної страви з картоплі та фаршу. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома, адже цими картопляними зразами з куряче-яловичим фаршем ласуватимуть усі!

Ліза Глінська показала, як приготувати картопляні зрази з куряче-яловичим фаршем.

І ще: Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога

Готується доволі легко, при цьому страва має насичений смак, ситна й одночасно подобається дітям та дорослим. А ще, що зараз дуже важливо, їх можна заготовити впрок і куштувати декілька днів навіть холодними. Від цього вони не стають менш апетитними", – прокоментувала Ліза Глінська.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 80 г борошна
  • 1 яйце
  • 450 г фаршу яловиче-курячого
  • 2 великі цибулі
  • 2 зубчики часнику
  • Сіль та чорний перець на смак
  • Рослинна олія для смаження
  • Панірувальні сухарі

До теми: Приготуйте вдома смачний морквяний пиріг: простий рецепт, який захочеться повторити

пропозиції партнерів
Новини