Ліза Глінська показала, як приготувати гарбузовий кекс

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачного та простого десерту – гарбузового кексу. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати пісний десерт – гарбузовий кекс. Приготуйте легкі та смачні кексики!

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Розумію, що зараз у нас з вами такий час, щоб була змога приготувати хоч щось, поки є світло. Але деякі мої підписники чекають на пісні страви й просять поділитись рецептами. То ж це саме для вас", – коментує кухар.

Інгредієнти на гарбузовий кекс:

200 г борошна (1, 25 склянки, об'єм 250 мл)

200 г натертого гарбуза

70 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою)

70 г рослинної рафінованої олії (3,5 ст. л.)

80 мл апельсинового фрешу (4 ст. л.)

цедра одного апельсина

10 г розпушувача (2 ч. л. з гіркою)

50 г фініків

30 г мигдальних слайсів (3 ст. л.)

Рецепт:

Увімкніть духовку на 170 градусів.

Заберіть кістки з фініків, наріжте шматочками.

Змішайте гарбуз, олію, апельсиновий сік, цукор, цедру та фініки, перемішайте.

Змішайте борошно з розпушувачем, додайте гарбуз, замісіть тісто.

Змастіть форми олією, посипте дно і боки мигдальними слайсами.

Викладіть тісто до середини форм.

Відправте кекси випікатися в розігріту духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.

Дістаньте з форми кекси, дайте охолонути, оберніть харчовою плівкою і залиште на ніч – дозрівати.

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