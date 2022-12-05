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Ліза Глінська показала, як приготувати гарбузовий кекс

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Ліза Глінська показала, як приготувати гарбузовий кекс - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом приготування смачного та простого десерту – гарбузового кексу. Спробуйте приготувати й ви цю смакоту вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати пісний десерт – гарбузовий кекс. Приготуйте легкі та смачні кексики!

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Розумію, що зараз у нас з вами такий час, щоб була змога приготувати хоч щось, поки є світло. Але деякі мої підписники чекають на пісні страви й просять поділитись рецептами. То ж це саме для вас", – коментує кухар.

Інгредієнти на гарбузовий кекс:

  • 200 г борошна (1, 25 склянки, об'єм 250 мл)
  • 200 г натертого гарбуза
  • 70 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою)
  • 70 г рослинної рафінованої олії (3,5 ст. л.)
  • 80 мл апельсинового фрешу (4 ст. л.)
  • цедра одного апельсина
  • 10 г розпушувача (2 ч. л. з гіркою)
  • 50 г фініків
  • 30 г мигдальних слайсів (3 ст. л.)

Рецепт:

  • Увімкніть духовку на 170 градусів.
  • Заберіть кістки з фініків, наріжте шматочками.
  • Змішайте гарбуз, олію, апельсиновий сік, цукор, цедру та фініки, перемішайте.
  • Змішайте борошно з розпушувачем, додайте гарбуз, замісіть тісто.
  • Змастіть форми олією, посипте дно і боки мигдальними слайсами.
  • Викладіть тісто до середини форм.
  • Відправте кекси випікатися в розігріту духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.
  • Дістаньте з форми кекси, дайте охолонути, оберніть харчовою плівкою і залиште на ніч – дозрівати.

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