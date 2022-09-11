Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом ягідних капкейків

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування капкейків з ягодами. Спробуйте приготувати й ви цей смаколик вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома ягідні капкейки. Окрім того, що вони смачні, десерт вирізняється зовнішньою естетикою!

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Інгредієнти на тісто 22 шт для ягідних капкейків:

150 г яйця

240 г цукру

180 г рослинної олії (соняшникова, рафінована)

210 мл молока

380 г борошна

15 г розпушувача

200 г чорниці (замороженої) або смородини, малини

Рецепт тіста для ягідних капкейків:

Змішати борошно з розпушувачем. Збити яйця з цукром. Додати масло та сухі інгредієнти, перемішати. Додати молоко і вимішати до однорідної консистенції, додати заморожену ягоду. Заповнити паперові форми тістом на 2/3. Випікати 180 градусів (з обдувом) – 18 хвилин.

Інгредієнти на збитий ягідний ганаш:

260 г білого шоколаду (32-34% вміст какао-масла)

170 мл вершків (30-35% жирність), І частина

20 г сиропу глюкози або мед

50 г чорничного пюре (смородина, малина)

250 мл вершків (30-35% жирність), II частина

барвник водорозчинний, за бажанням

Рецепт ягідного ганаша:

Прогріти вершки (І частина) та сироп глюкози, до появи пару. Додати вершки до шоколаду. Перемішати, щоб шоколад розтопився. Додати гаряче ягідне пюре, перемішати. Додати холодні вершки (II частина), збити все блендером. Накрити харчовою плівкою "в контакт". Поставити ганаш в холодильник на 12 годин. Збити в комбайні, або міксером, насадка "вінчик", до стійких піків. Прикрасити капкейки збитим ганашем, використовуючи для цього насадку "закрита зірочка", діаметром 8 мм.

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