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Ектор Хіменес-Браво приготував авокадо-хумус: рецепт закуски від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував авокадо-хумус: рецепт закуски від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати авокадо-хумус. Скуштуйте і ви таку оригінальну закуску!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати і не гуакамоле, і не хумус, а авокадо-хумус.

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Це удвічі крутіше за звичайний гуакамоле та хумус – наполегливо рекомендую приготувати прямо сьогодні! Якщо знайдете ще простіший, смачніший і корисніший рецепт одночасно – я веду вас на вечерю в БАО! Так він ще й універсальний, підійде як на сніданок, так і на вечірній келих вина з друзями", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти:

  • Авокадо – 1 шт
  • Тахіні – 30 грамів
  • Нут – 200 грамів
  • Кінза – 20 грамів
  • Часник – 5 грамів
  • Лайм – 20 грамів
  • Оливкова олія – 50 мл
  • Сіль

Для подачі:

  • Чилі – 10 грамів
  • Фундук – 10 грамів

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