Ектор Хіменес-Браво приготував авокадо-хумус: рецепт закуски від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати авокадо-хумус. Скуштуйте і ви таку оригінальну закуску!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати і не гуакамоле, і не хумус, а авокадо-хумус.

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Це удвічі крутіше за звичайний гуакамоле та хумус – наполегливо рекомендую приготувати прямо сьогодні! Якщо знайдете ще простіший, смачніший і корисніший рецепт одночасно – я веду вас на вечерю в БАО! Так він ще й універсальний, підійде як на сніданок, так і на вечірній келих вина з друзями", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти:

Авокадо – 1 шт

Тахіні – 30 грамів

Нут – 200 грамів

Кінза – 20 грамів

Часник – 5 грамів

Лайм – 20 грамів

Оливкова олія – 50 мл

Сіль

Для подачі:

Чилі – 10 грамів

Фундук – 10 грамів

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