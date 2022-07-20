Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом смачних чебуреків

  • 50
Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом смачних чебуреків - фото 1

Кондитер та кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування чебуреків з м'ясом. Спробуйте приготувати й ви!

Ліза Глінська зізнається, що процес готування діє на неї, як терапія й тоді стає трішки легше. Тож, закликає приготувати чебуреки з хрустким тістом і з пухирцями та соковитою начинкою.

І ще: Ліниві вареники на сніданок: простий рецепт з ягідним соусом

Інгредієнти на тісто:

  • 500 г борошна (2 склянки)
  • 10 г солі (1 ч. л без гірки)
  • 250 мл окропу (1 склянка)
  • 50 мл соняшникової олії (4 ст. л)

Інгредієнти для начинки:

  • 300 г фаршу (яловичина або свинина)
  • 300 г цибулі (2-3 шт)
  • сіль
  • 80 мл холодної води (5 ст. л)

Додатково: олія для смаження

До теми: Чому помідори не можна тримати у холодильнику: багато хто зберігає томати неправильно

пропозиції партнерів
Новини