Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом смачних чебуреків

Кондитер та кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування чебуреків з м'ясом. Спробуйте приготувати й ви!

Ліза Глінська зізнається, що процес готування діє на неї, як терапія й тоді стає трішки легше. Тож, закликає приготувати чебуреки з хрустким тістом і з пухирцями та соковитою начинкою.

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Інгредієнти на тісто:

500 г борошна (2 склянки)

10 г солі (1 ч. л без гірки)

250 мл окропу (1 склянка)

50 мл соняшникової олії (4 ст. л)

Інгредієнти для начинки:

300 г фаршу (яловичина або свинина)

300 г цибулі (2-3 шт)

сіль

80 мл холодної води (5 ст. л)

Додатково: олія для смаження

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