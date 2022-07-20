Ліниві вареники на сніданок: простий рецепт з ягідним соусом

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні ліниві вареники із соусом з ягідної сметани. Спробуйте і ви такий смачний сніданок!

Для Євгена Клопотенка ліниві вареники – смак дитинства, тож кухар закликає приготувати обожнювану багатьма страву.

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"Цей сніданок улюблений багатьма ще з самого дитинства. А щоб ліниві вареники були ще смачнішими, зробимо до них по-справжньому літній соус із сезонними ягодами. Ми обрали смородину та малину, але ви можете взяти будь-які інші, буде смачно", – коментує цю страву Євген.

Інгредієнти для вареників:

300 г кисломолочного сиру 9%

1 яйце

1 ст. л. цукру

4 ст. л. борошна (+ ще 2 ст. л. для підпилу)

½ ч. л. солі

цедра 1 лимона

Інгредієнти для ягідної сметани:

1 склянка сезонних ягід (малина та смородина)

1 склянка сметани

1 ст. л. цукрової пудри

Рецепт лінивих вареників з ягідним соусом:

Приготуйте тісто для лінивих вареників. Попередньо розімніть виделкою або за допомогою товкачки для картоплі 300 г кисломолочного сиру. Додайте ½ ч. л. солі, 1 ст. л. цукру, яйце та 4 ст. л. борошна. Замісіть м'яке тісто. Притрусіть стіл 2 ст. л. борошна для підпилу та розкачайте ковбаску з тіста товщиною близько 3 см. Наріжте ліниві вареники товщиною приблизно по 1,5 см. Приготуйте ягідну сметану. Для цього викладіть у миску 1 склянку сметани. Додайте в миску до сметани 1 склянку сезонних ягід. Малина та смородина, але ви можете обирати ягоди до смаку. Всипте у миску з ягодами та сметаною 1 ст. л. цукрової пудри, аби трохи підсолодити. Перебийте сметану із сезонними ягодами за допомогою занурювального блендера. Відваріть ліниві вареники в підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вони мають поспливати на поверхню води. При подачі ліниві вареники полийте ягідною сметаною та додайте аромату цедрою лимона, натертою на дрібній тертці.

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