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Ліниві вареники на сніданок: простий рецепт з ягідним соусом

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Ліниві вареники на сніданок: простий рецепт з ягідним соусом - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні ліниві вареники із соусом з ягідної сметани. Спробуйте і ви такий смачний сніданок!

Для Євгена Клопотенка ліниві вареники – смак дитинства, тож кухар закликає приготувати обожнювану багатьма страву.

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"Цей сніданок улюблений багатьма ще з самого дитинства. А щоб ліниві вареники були ще смачнішими, зробимо до них по-справжньому літній соус із сезонними ягодами. Ми обрали смородину та малину, але ви можете взяти будь-які інші, буде смачно", – коментує цю страву Євген.

Інгредієнти для вареників:

  • 300 г кисломолочного сиру 9%
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. цукру
  • 4 ст. л. борошна (+ ще 2 ст. л. для підпилу)
  • ½ ч. л. солі
  • цедра 1 лимона

Інгредієнти для ягідної сметани:

  • 1 склянка сезонних ягід (малина та смородина)
  • 1 склянка сметани
  • 1 ст. л. цукрової пудри
Ліниві вареники на сніданок: простий рецепт з ягідним соусом - фото 509818

Рецепт лінивих вареників з ягідним соусом:

  1. Приготуйте тісто для лінивих вареників. Попередньо розімніть виделкою або за допомогою товкачки для картоплі 300 г кисломолочного сиру. Додайте ½ ч. л. солі, 1 ст. л. цукру, яйце та 4 ст. л. борошна.
  2. Замісіть м'яке тісто. Притрусіть стіл 2 ст. л. борошна для підпилу та розкачайте ковбаску з тіста товщиною близько 3 см.
  3. Наріжте ліниві вареники товщиною приблизно по 1,5 см.
  4. Приготуйте ягідну сметану. Для цього викладіть у миску 1 склянку сметани.
  5. Додайте в миску до сметани 1 склянку сезонних ягід. Малина та смородина, але ви можете обирати ягоди до смаку.
  6. Всипте у миску з ягодами та сметаною 1 ст. л. цукрової пудри, аби трохи підсолодити.
  7. Перебийте сметану із сезонними ягодами за допомогою занурювального блендера.
  8. Відваріть ліниві вареники в підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вони мають поспливати на поверхню води.
  9. При подачі ліниві вареники полийте ягідною сметаною та додайте аромату цедрою лимона, натертою на дрібній тертці.

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