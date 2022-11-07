Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом пирога зі сливами

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування сливового пирога. Спробуйте приготувати й ви цю смачну випічку вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома пиріг зі сливами.

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Друзі, саме зараз буду намагатися ділитися з вами простішими, доступними рецептами, щоб приготування було швидким, зручним, а сім'я куштувала із задоволенням. В моїй родині зараз це найулюбленіший рецепт пирога", – коментує Ліза Глінська.

Інгредієнти на пиріг зі сливами:

180 г вершкового масла (1 пачка)

150 г яєць (3 шт)

150 г цукру (1 стакан об'ємом 200 мл)

10 г розпушувача (1 ст л без гірки)

ванільний цукор (за бажанням)

150 г борошна (1 стакан)

10 слив

Додатково:

30 г цукру + 5 г вершкового масла

Рецепт приготування сливового пирога:

Збиваємо розм'якшене вершкове масло до стану помадки. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор. Яйця мають бути кімнатної температури. Перемішуємо до однорідної консистенції. Змішуємо борошно з розпушувачем, додаємо до основної маси. Перемішуємо. Миємо сливу, виймаємо кісточку, розрізаємо навпіл. Беремо форму. (у Лізи Глінської кругла, діаметром 22 см) Змащуємо її вершковим маслом, на дно вистилаємо пергамент. Виливаємо половину тіста, розподіляємо його. Наступним шаром викладаємо сливу. Далі знов тісто і знов сливу. Зверху посипаємо цукром і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30-35 хвилин. Виймаємо його з духовки. Знімаємо форму і куштуємо.

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