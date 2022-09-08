Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом печива біскотті

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування печива біскотті. Спробуйте приготувати й ви цей смаколик вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома біскотті. Це печиво поживне, готується із простих продуктів, легко зберігається, не кришиться та має термін придатності не менше декількох тижнів.

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Також воно чудово підійде для діток, які йдуть до школи чи, навчаються вдома і, завжди хочуть щось з'їсти на перекус", – зазначає Ліза Глінська.

Інгредієнти для біскотті:

420 г борошна

220 г цукру

150 г яєць (3 шт)

дрібка солі

7 г розпушувача

100 г горіхів (які є в наявності)

100 г сушеної журавлини

Ванільний цукор

Цедра лимона чи апельсина

20 г жовтка (1 шт)

15 мл води

Рецепт біскотті:

З'єднуємо борошно, розпушувач, сіль, цедру лимона та ваніль. Перемішуємо. Збиваємо яйця із цукром, змішуємо із сухими інгредієнтами. Додаємо обсмажені горіхи та журавлину. Вимішуємо лопаткою. Ділимо тісто на 4 частини. Підпилюючи борошном, формуємо "ковбаски" і трохи притискаємо зверху, щоб вони стали плоскими. З'єднуємо жовток із водою та промазуємо тісто. Відправляємо в духовку, розігріту до 160 С на 15 хвилин. Біскотті не потрібно випікати до готовності. Нарізаємо біскотті ножем для хліба на слайси завтовшки 1-1,5 см. Розкладаємо на решітку й знову відправляємо в духовку – підсушуємо біскотті при температурі 140˚С ще 15-20 хвилин. Даємо біскотті охолонути. Зберігати біскотті можна протягом кількох тижнів, у місткості із щільною кришкою.

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